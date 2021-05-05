Bayramdan sonra yasaklar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı kakacak mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayramdan sonra yasaklar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı kakacak mı?

Bayramdan sonra yasaklar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı kakacak mı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

29 Nisan'da başlayan tam kapanma 17 Mayıs'ta sona eriyor. Tam kapanma sonrası ne olacağı merak konusu olurken, bayramdan sonra yasaklar kalkacak mı merak edildi. Peki? bayramdan sonra yasaklar kalkacak mı?

Ramazan bayramında sonra yasakların kalkıp kalkmayacağını ya da ne şekilde devam edeceği merak ediliyor. Peki, Bayramdan sonra yasaklar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı kakacak mı? İşte detaylar…

BAYRAMDAN SONRA YASAKLAR KALKACAK MI?

17 Mayıs'tan sonra kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlar bu yönde çalışmalar yapıyor. Lokal olarak denetimlerin artırılması, site, apartman, köy içi hareketliliğin önlenmesi amaçlanıyor. Büyükşehirlerden taşra ve sayfiyelere yönelen çıkışların olumsuz sonuçları da ele alındı.

Türkiye'de 100 bin nüfusa düşen günlük vaka sayısı şu anda 400-500'ler civarında bulunuyor. Hürriyet'tin haberine göre bunun 100'ün altına düşmesinin gerektiği belirtiliyor. Bakanlığın beklentisi, 'tam kapanma' sürecinde hastane başvuruları ve günlük vaka sayısın da gözle görülür düşüş olması. 17 Mayıs'tan sonra birinci aşamada okulların açılması ve sınavların yapılması planlanıyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI DEVAM EDECEK

Uzmanlar, 17 Mayıs'tan hemen sonra tam kapanmada uygulanan yasakların bir anda kaldırılmayacağı görüşünde. Hafta sonu ve akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının süreceği ifade ediliyor.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres
Magazin Eda Ece Özcan Deniz Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Cyle Larin Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bayramdan sonra yasaklar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı kakacak mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 00:33:30. #1.14#

title