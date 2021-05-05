Bayramdan sonra yasaklar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı kakacak mı?

29 Nisan'da başlayan tam kapanma 17 Mayıs'ta sona eriyor. Tam kapanma sonrası ne olacağı merak konusu olurken, bayramdan sonra yasaklar kalkacak mı merak edildi. Peki? bayramdan sonra yasaklar kalkacak mı?

Ramazan bayramında sonra yasakların kalkıp kalkmayacağını ya da ne şekilde devam edeceği merak ediliyor. Peki, Bayramdan sonra yasaklar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı kakacak mı? İşte detaylar…

BAYRAMDAN SONRA YASAKLAR KALKACAK MI?

17 Mayıs'tan sonra kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlar bu yönde çalışmalar yapıyor. Lokal olarak denetimlerin artırılması, site, apartman, köy içi hareketliliğin önlenmesi amaçlanıyor. Büyükşehirlerden taşra ve sayfiyelere yönelen çıkışların olumsuz sonuçları da ele alındı.

Türkiye'de 100 bin nüfusa düşen günlük vaka sayısı şu anda 400-500'ler civarında bulunuyor. Hürriyet'tin haberine göre bunun 100'ün altına düşmesinin gerektiği belirtiliyor. Bakanlığın beklentisi, 'tam kapanma' sürecinde hastane başvuruları ve günlük vaka sayısın da gözle görülür düşüş olması. 17 Mayıs'tan sonra birinci aşamada okulların açılması ve sınavların yapılması planlanıyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI DEVAM EDECEK

Uzmanlar, 17 Mayıs'tan hemen sonra tam kapanmada uygulanan yasakların bir anda kaldırılmayacağı görüşünde. Hafta sonu ve akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının süreceği ifade ediliyor.