Bayramda spor salonları açık mı? Bayramda spor salonları saat kaça kadar açık?

20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı'nın ilk günü. 9 gün sürecek bayram tatilinde spor salonları açık mı? Bayramda spor salonları açık mı? Bayramda spor salonları saat kaça kadar açık?

Spor salonlarına gitmek isteyen vatandaşlar spor salonlarının açık olup olmadığını araştırıyor. Bayramda spor salonları açık mı? Bayramda spor salonları saat kaça kadar açık?

BAYRAMDA SPOR SALONLARI AÇIK MI?

Her spor salonları farklı açılış ve kapanış saatleri belirleyebilir. Bu sebeple avm içinde bulunan spor salonları, 1 Temmuz normalleşme süreci ile birlikte avmler eski çalışma düzenine geri döndü. AVM'ler bayramın ilk günü saat 13:00-14:00 arasında açılıyor. Kurban Bayramı'nın diğer günleri ise avmler saat 10:00'da açılıp 22:00'da kapanacak.

BAYRAM NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Pazartesi günkü yarım günü (19 Temmuz) idari tatil olarak belirledik.'' açıklamasını yaptı. ''Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.'' ifadelerine yer verdi.