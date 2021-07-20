Bayramda minibüsler çalışıyor mu bugün? Kurban bayramında dolmuşlar çalışıyor mu?
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Bayramda minibüsler çalışıyor mu bugün? Kurban bayramında dolmuşlar çalışıyor mu?

Bayramda minibüsler çalışıyor mu bugün? Kurban bayramında dolmuşlar çalışıyor mu?
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Kurban bayramı nedeniyle resmi daireler çalışmamaktadır. Peki, dolmuşlar çalışıyor mu? Bayramda minibüsler çalışıyor mu bugün? Kurban bayramında dolmuşlar çalışıyor mu? Kurban Bayramı 20 Temmuz Pazartesi günü idrak ediliyor. Bayram sürecinde akraba eş dost ziyaretlerine gidecek olanlar, ulaşım imkanlarını kullanacak. İşte, bayramda metro, metrobüs, otobüs ve marmaray ücretsiz olacak mı sorusu hakkında detaylı bilgiler...

"Kurban bayramında dolmuşlar çalışıyor mu? Toplu taşıma çalışacak mı? Bayramda minibüsler çalışıyor mu bugün?" sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor.

DOLMUŞLAR ÇALIŞIYOR MU?

Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri yasaktan muaf olacak. Dolayısıyla otobüsler, taksiler ve metrolar da dahil olmak üzere tüm toplu ulaşım açık ve çalışıyor olacak. Kurban bayramında İBB'ye bağlı birimlerde seyahat ise ücretsiz.

Metrobüs seferleri ise hafta içi günlerindeki sıklıkla yapılacak. Metrobüs hattında günde 580 araçla 6 binden fazla sefer düzenlenecek. Sabah 06.00-09.00 arasında 20 saniyede bir, 09.00-16.00 arasında 30 saniyede bir, 16.00-19.00 arasında 20 saniyede bir, 19.00-22.00 arasında dakikada bir ve gece yarısı ile sabah 06.00 arasında 10 dakikada bir sefer yapılacak. Metrobüs hattında da yolcu trafiği takip edilerek sefer planlamasında değişiklikler yapılacak, sefer aralıkları gerekirse artırılacak veya azaltılacak.

Ankara EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenlemeye göre, tam kapanma sürecinde bazı toplu taşıma araçları hizmet vermeyecek.

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Bayramda minibüsler çalışıyor mu bugün? Kurban bayramında dolmuşlar çalışıyor mu? - Haberler
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