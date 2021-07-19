Bayramda kargolar çalışıyor mu 2021? Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu?

Arefe günü ve Kurban Bayramı'nda kargoların çalışıp çalışmadığı binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı tatilinin belli olmasının ardından kargolar tek tek açıklama yaptı. Bayram öncesi gönderileri ve alışveriş kargolarının teslimi konusunda aksamalar yaşanabileceği alışveriş sitelerinden duyurulmuştu. Peki, Kargo firmaları bayramda çalışıyor mu? Arefe günü kargolar açık mı? Kargo şirketleri bayramda tatil mi?

Arefe günü ve Kurban Bayramı'nda kargoların çalışıp çalışmadığı binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı tatilinin belli olmasının ardından kargolar tek tek açıklama yaptı. Bayram öncesi gönderileri ve alışveriş kargolarının teslimi konusunda aksamalar yaşanabileceği alışveriş sitelerinden duyurulmuştu. Peki, Kargo firmaları bayramda çalışıyor mu? Arefe günü kargolar açık mı? Kargo şirketleri bayramda tatil mi? PTT Kargo, MNG, Yurtiçi Kargo, Sürat, Trendyol Expres bayramda çalışıyor mu? Bayramda kargolar çalışıyor mu 2021? Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu? İşte detaylar haberimizde…

BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU 2021?

Kurban Bayramı nedeniyle kargo şirketlerinin birçoğu bayram tatili sürecinde müşterilerine hizmet veremeyecek. Kargo firmaları, Kurban Bayramı arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında hizmet verecekler. Bayram tatilinin ardından yani 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü kargo şirketlerinin gönderi dağıtım devam edecek. Ancak ertesi gün hafta sonu tatili olduğu için kargolar yine çalışmayacak.

KURBAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar, Kurban Bayramının resmi tatil ilan edilmesi sonrasında 20-21-22-23 Temmuz 2021 tarihlerinde kapalı olacak yani hizmet veremeyecek.