Bayramda kargolar çalışıyor mu 2021? Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayramda kargolar çalışıyor mu 2021? Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu?

Bayramda kargolar çalışıyor mu 2021? Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Arefe günü ve Kurban Bayramı'nda kargoların çalışıp çalışmadığı binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı tatilinin belli olmasının ardından kargolar tek tek açıklama yaptı. Bayram öncesi gönderileri ve alışveriş kargolarının teslimi konusunda aksamalar yaşanabileceği alışveriş sitelerinden duyurulmuştu. Peki, Kargo firmaları bayramda çalışıyor mu? Arefe günü kargolar açık mı? Kargo şirketleri bayramda tatil mi?

Arefe günü ve Kurban Bayramı'nda kargoların çalışıp çalışmadığı binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı tatilinin belli olmasının ardından kargolar tek tek açıklama yaptı. Bayram öncesi gönderileri ve alışveriş kargolarının teslimi konusunda aksamalar yaşanabileceği alışveriş sitelerinden duyurulmuştu. Peki, Kargo firmaları bayramda çalışıyor mu? Arefe günü kargolar açık mı? Kargo şirketleri bayramda tatil mi? PTT Kargo, MNG, Yurtiçi Kargo, Sürat, Trendyol Expres bayramda çalışıyor mu? Bayramda kargolar çalışıyor mu 2021? Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu? İşte detaylar haberimizde…

BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU 2021?

Kurban Bayramı nedeniyle kargo şirketlerinin birçoğu bayram tatili sürecinde müşterilerine hizmet veremeyecek. Kargo firmaları, Kurban Bayramı arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında hizmet verecekler. Bayram tatilinin ardından yani 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü kargo şirketlerinin gönderi dağıtım devam edecek. Ancak ertesi gün hafta sonu tatili olduğu için kargolar yine çalışmayacak.

KURBAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar, Kurban Bayramının resmi tatil ilan edilmesi sonrasında 20-21-22-23 Temmuz 2021 tarihlerinde kapalı olacak yani hizmet veremeyecek.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Müge Anlı Hakan Sabancı Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Aytaç Kara Metin Oktay Alper Yılmaz Şaban Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayramda kargolar çalışıyor mu 2021? Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 19:20:28. #1.16#

title