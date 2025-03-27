Bayramda eczaneler açık mı? Ramazan Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu?

Sağlık hizmetlerine erişim konusunda bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar, "Bayramda eczaneler açık mı?" sorusuna net bir yanıt arıyor. Birçok kişi bayram süresince hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının çalışma düzenini merak ediyor. Bu noktada eczanelerin çalışma saatleri ve açık olup olmayacağı konusu öne çıkıyor. Bayramda eczaneler açık mı? sorusu, özellikle bayram günü ilaç temin etmesi gereken vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Peki, Bayramda eczaneler açık mı? Bayramda hangi eczaneler açık olacak?

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

Arefe günü, resmi tatil kapsamında yarım gün olarak kabul edilir. Bu nedenle, eczaneler sabah 09:00'dan öğle 13:00'e kadar hizmet verecektir.

Öğleden sonra ve gece boyunca ise yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacaktır. Nöbetçi eczaneler, acil ilaç ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet verecektir.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Ramazan Bayramı'nın üç günü boyunca (30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı) eczaneler kapalı olacaktır. Bu dönemde, her bölgede belirlenen nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecektir. Nöbetçi eczanelerin listesine yerel eczacı odalarının resmi web sitelerinden veya ilgili sağlık kuruluşlarından ulaşabilirsiniz.

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