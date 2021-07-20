Bayramda bankalar açık mı? Resmi kurum ve kuruluşlar bayramda açık mı?

Arefe günü, yarım gün tatil olan resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra bankalar hakkında da araştırılma yapılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Bayramda bankalar açık mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Bayramda bankalar açık mı? sorusu arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Bankaların çalışma saatleri arefe günü ardından bayramda da araştırılanlar arasında ilk sırada yer aldı. Kurban Bayramı 20 Temmuz günü başlıyor ve 9 günlük tatil sürecinde 'bankalar açık olacak mı?' sorusu yöneltiliyor. Geçtiğimiz günlerde bayram tatili ile ilgili bir açıklama yapıldı. Peki Kurban Bayramında bankalar çalışıyor mu, açık mı 2021?

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Arefe günü birçok resmi kurum öğleden sonra kapalı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik." dedi. Bankalar resmi tatillerde kapalı oluyor. Ancak idari izinin uygulanacağı 19 Temmuz günü öğlene kadar açık olacak. Bayram boyunca bankalar kapalı olacak.