Cezaevi açık görüşten kimler yararlanacak? sorusu da bayram ziyareti planı yapan aileler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün aldığı karar doğrultusunda, açık görüş hakkı belirli kriterlere bağlı olarak uygulanacak. Kurban Bayramı dolayısıyla getirilen bu istisna, hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla yüz yüze görüşmesine olanak tanıyacak. Peki, Bayramda açık görüş var mı? Cezaevi açık görüşten kimler yararlanacak? Açık görüş ne zaman, saat kaçta olacak?

BAYRAMDA AÇIK GÖRÜŞ VAR MI?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 9-15 Haziran 2025 tarihleri arasında cezaevlerinde açık görüş yapılacak. Bu kapsamda, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular, bayram süresince yakınlarıyla fiziki temas kurabilecek.

CEZAEVİ AÇIK GÖRÜŞTEN KİMLER YARARLANACAK?

Her koğuş için açık görüş günü ve saati önceden belirlenecek ve hükümlülere resmi tebligat yapılacak. Ayrıca görüşme programları, koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği alanlara görsel olarak asılacak. Bu sayede hem mahkumlar hem de aileleri planlamalarını önceden yapabilecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nda, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla açık görüş yapmalarına imkan sağlayacağız. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum," ifadelerini kullandı.

AÇIK GÖRÜŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OLACAK?

Açık görüşler, 09.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Yetişkin ve genç hükümlü ile tutuklular için görüş süresi en az yarım saat, en fazla bir buçuk saat olacak. Çocuk hükümlü ve tutuklular için ise bu süre bir saatten az ve üç saatten fazla olmayacak.