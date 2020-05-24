Bayramda 8 yavru doğuran köpeğe 'Şeker' adı verildi KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, veteriner hekimler Bayram Parmaksız ve Yunus Emre Dal, sezaryen ile 8 yavru dünyaya getiren sokak köpeğine 'Şeker' adını verdi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, veteriner hekimler Bayram Parmaksız ve Yunus Emre Dal, sezaryen ile 8 yavru dünyaya getiren sokak köpeğine 'Şeker' adını verdi.

Andırın ilçesinde yaşayan Samet Çuhadar, bir sokak köpeğinin doğum yapmak üzere olduğunu fark edince veteriner hekimler Bayram Parmaksız ve Yunus Emre Dal'dan yardım istedi. Veteriner hekimler de hemen köpeği alıp, kliniğe götürdü. İki veteriner, köpeğe sezaryenle doğum yaptırdı.

8 yavru doğuran sokak köpeğine ise Ramazan Bayramı nedeniyle 'Şeker' adını verdiler.4'Ü NEFES ALMIYORDUVeteriner hekim Bayram Parmaksız, "Gelen ihbar üzerine meslektaşımla birlikte hemen harekete geçtik. Yanına gittiğimizde köpeğin durumu çok kötüydü. Kliniğimize getirerek sezaryene aldık. Dört yavrunun nefes almadığını fark ettik. Aspirasyon ile yavruları hayata döndürdük. Köpeğin ismini meslektaşımla birlikte 'Şeker' koyduk" dedi. SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yavrulara ilk müdahalenin çok önemli olduğunu belirten Yunus Emre Dal da "Ameliyat ile 8 tane yavruyu kurtardık. Gayet başarılı bir operasyon oldu. İlaçlarını verip, iğnelerini yapıp, rehabilitasyona aldık. Şeker ve yavrularının sağlık durumları gayet iyi" dedi.

- Andırınkahramanmaraş

Kaynak: DHA