Denizli-Antalya yolunda bayram yoğunluğu
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Denizli-Antalya yolunda bayram yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli-Antalya yolunda bayram yoğunluğu Denizli'de bayramı memleketlerinde geçirmek isteyen tatilciler, Denizli Antalya yolunda akıcı yoğunluk oluşturdu.

Denizli-Antalya yolunda bayram yoğunluğu

DENİZLİ - Denizli'de bayramı memleketlerinde geçirmek isteyen tatilciler, Denizli Antalya yolunda akıcı yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler Denizli Antalya geçişinde akıcı trafik yoğunluğuna neden oluyor. Özellikle Cankurtaran mevkii geçişlerinde sürücüler zaman zaman dur kalk şeklinde ilerliyor. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.

Denizli-Antalya yolunda bayram yoğunluğu
Denizli-Antalya yolunda bayram yoğunluğu
Denizli-Antalya yolunda bayram yoğunluğu
Denizli-Antalya yolunda bayram yoğunluğu
Denizli-Antalya yolunda bayram yoğunluğu
Denizli-Antalya yolunda bayram yoğunluğu
Denizli-Antalya yolunda bayram yoğunluğu
Denizli-Antalya yolunda bayram yoğunluğu
Denizli-Antalya yolunda bayram yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin

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