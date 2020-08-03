Bayram trafiği havadan denetlendi - AFYONKARAHİSAR
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Bayram trafiği havadan denetlendi - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun fazla olduğu güzergahlar, jandarma ekiplerince havadan denetlendi.

03.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 03.08.2020 14:33

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun fazla olduğu güzergahlar, jandarma ekiplerince havadan denetlendi.

Ekipler, helikopterle Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunda gerçekleştirdikleri denetimlerde, kural ihlali yapan araçları tespit ederek uygulama noktalarına bildirdi. Kontrol noktasındaki güvenlik güçleri kural ihlali yaptığı tespit edilen 5 sürücüye 780 lira cezai işlem uyguladı.

Belirlenen kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcular ayrıca, pandemi tedbirleri ve asayiş konularında da incelendi.

Helikopterli hava denetimine, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Ürküt, Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Ali Gören ve diğer yetkililer de katıldı.

Yetkililer, trafik ve asayiş hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması için bu tür hava destekli denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Bayram trafiği havadan denetlendi - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: AA

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