Bayram tatilini fırsat bilen aileler parklara akın etti

Ankara'da Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen aileler, çocukları ve evcil hayvanları ile parklara akın etti.

Ankara'da Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen aileler, çocukları ve evcil hayvanları ile parklara akın etti.

Başkent'te Kurban Bayramı sebebiyle ilan edilen 9 günlük tatilde şehir dışına gidemeyen aileler çocukları ve minik dostları olan evcil hayvanları ile parklara akın etti. Aileler fotoğraf çekilirken çocuklar ise hayvanları beslemeyi ihmal etmedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı