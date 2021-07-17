Bayram öncesi drone destekli trafik denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayram öncesi drone destekli trafik denetimi

Bayram öncesi drone destekli trafik denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kurban Bayramı öncesi, emniyet ve jandarma karma ekipler tarafından trafik tedbirleri uygulaması gerçekleştiriliyor.

Kurban Bayramı öncesi, emniyet ve jandarma karma ekipler tarafından trafik tedbirleri uygulaması gerçekleştiriliyor. Drone destekli uygulama yapılıyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Dilek yolu kavşağı ve Hal Yolu kavşağında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Trafik Timlerince Karma Ekipler oluşturularak drone destekli uygulama yapılıyor.

Yapılan kontrollerde vatandaşlara, emniyet kemeri, cep telefonu, kırmızı ışık ve yaya öncelikli denetim gibi kural ihlallerine karşı bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Ayrıca karma ekipler tarafından bayram sonrasında da tatil dönüşü yapacaklar üzerinde uygulama yapılacağı kaydedildi. - MALATYA

Bayram öncesi drone destekli trafik denetimi
Bayram öncesi drone destekli trafik denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çifte cinayette sır perdesi aralanacak! Büyükşen davasında gözaltı sayısı 25'e yükseldi
Çifte cinayette sır perdesi aralanacak! Büyükşen davasında gözaltı sayısı 25'e yükseldi
Bunu da gördük! Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti
Bunu da gördük! Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Tolga Akış Hande Erçel Deniz Akkaya Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Balotelli Mustafa Er Ahmet Ağaoğlu Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayram öncesi drone destekli trafik denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 14:33:09. #1.15#

title