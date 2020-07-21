- Bayram öncesi Azez'de hain saldırıda yardım mağazası zarar gördü - Bayram öncesi Azez'de hain saldırıda yardım mağazası zarar gördü Önceki gün Kilis'in karşısındaki Halep'in Azez ilçesine bağlı Siccu kavşağında meydana gelen patlamada iyilik mağazası ve ücretsiz ilaç dağıtım merkezi kullanılmaz hale geldi.

- Bayram öncesi Azez'de hain saldırıda yardım mağazası zarar gördü

AZEZ - Önceki gün Kilis'in karşısındaki Halep'in Azez ilçesine bağlı Siccu kavşağında meydana gelen patlamada iyilik mağazası ve ücretsiz ilaç dağıtım merkezi kullanılmaz hale geldi.

Bayram öncesi kimsesiz ve yetim çocuklar için bayramlık dağıtımı hazırlığında olan iyilik mağazasının aldığı bu büyük hasar çocukların bayram sevincine de gölge düşürdü. Diğer yandan kamplarda sağlık problemleri yaşayanların reçeteleriyle birlikte gelip ücretsiz olarak ilaçlarını alabildiği eczanenin kullanılamaz hale gelmesi ihtiyaç sahibi birçok hastayı mağdur etti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Abdulsamet Polat, "İç savaşın başladığı günden bu yana çeşitli yardım faaliyetleri ile Suriyeli mazlum kardeşlerimizin yanında durmaya devam ediyoruz. 19 Temmuz 2020 tarihinde Halep' in kuzeyinde bulunan Azez'e bağlı Siccu kavşağında meydana gelen patlama sonucu iyilik mağazamız ve eczanemiz kullanılmaz hale gelmiştir. Ekiplerimizce bölgede tespit edilen binlerce yetim, engelli ve ihtiyaç sahibi aileler iyilik mağazamızdan ve ücretsiz ilaç dağıtım merkezimizden faydalanıyorlardı. Bu alanlarda faaliyet gösteren arkadaşlarımızın patlama sonucu yara almaksızın kurtulmaları tesellimiz olmuştur"dedi.

Polat, "Kullanılmaz hale gelen iyilik mağazamız ve eczanemizin hasarlarını gidererek en kısa sürede, hizmet eder hale getireceğiz" ifadesine kullandı.

Kaynak: İHA