Bayram ne zaman? 2025 Kurban Bayramı hangi gün?
2025 Kurban Bayramı ne zaman sorusu, milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Tatil planı yapmak isteyenler ve dini vecibelerini yerine getirmeyi planlayanlar, 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek sorularına yanıt arıyor.
2025 Kurban Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı, hem şehir içi hem de şehirlerarası seyahat planlamaları açısından büyük önem taşıyor. Vatandaşlar, arefe günü dahil kaç gün tatil olacağını ve bayramın hangi güne denk geldiğini öğrenmek istiyor. Peki, Bayram ne zaman? 2025 Kurban Bayramı hangi gün?
BAYRAM NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre, 2025 Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Arefe günü olan 5 Haziran ise hazırlıkların yapıldığı ve kurban ibadetine hazırlık sürecinin başladığı gün olarak kabul ediliyor.
KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?
2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak.
2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı
Arife Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi
Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe
Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba
Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe