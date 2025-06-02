Bayram ne zaman? 2025 Kurban Bayramı hangi gün?

Bayram ne zaman? 2025 Kurban Bayramı hangi gün?
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2025 Kurban Bayramı ne zaman sorusu, milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Tatil planı yapmak isteyenler ve dini vecibelerini yerine getirmeyi planlayanlar, 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek sorularına yanıt arıyor.

2025 Kurban Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı, hem şehir içi hem de şehirlerarası seyahat planlamaları açısından büyük önem taşıyor. Vatandaşlar, arefe günü dahil kaç gün tatil olacağını ve bayramın hangi güne denk geldiğini öğrenmek istiyor. Peki, Bayram ne zaman? 2025 Kurban Bayramı hangi gün?

BAYRAM NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre, 2025 Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Arefe günü olan 5 Haziran ise hazırlıkların yapıldığı ve kurban ibadetine hazırlık sürecinin başladığı gün olarak kabul ediliyor.

Bayram ne zaman? 2025 Kurban Bayramı hangi gün?

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arife Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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