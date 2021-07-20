Bayram mesajı! Kurban Bayramı mesajı! En güzel, anlamlı Kurban Bayramı mesajları!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayram mesajı! Kurban Bayramı mesajı! En güzel, anlamlı Kurban Bayramı mesajları!

Bayram mesajı! Kurban Bayramı mesajı! En güzel, anlamlı Kurban Bayramı mesajları!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır.Kurban Bayramı mesajı 2021! Facebook, Whatsapp bayram mesajları! Bayram mesajı! Kurban Bayramı mesajı! En güzel, anlamlı Kurban Bayramı mesajları! Sevdiklerinize ileteceğiniz en güzel, kısa, anlamlı bayram mesajları!

Bu yıl 20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı'nın ilk günü. Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir. Bayram mesajı! Kurban Bayramı mesajı! En güzel, anlamlı Kurban Bayramı mesajları!

ANLAMLI, KISA KURBAN BAYRAMI MESAJLAR

- Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

- Heyecan ve özlemle beklenen Kurban Bayramı geldi, hoşgeldi. Mübarek Kurban bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

- Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

Kalbinize sevgi olsun, yüzünüzden gülümseme eksik olmasın. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tadlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Karnın şekerle dolsun yanakların öpülmekten solsun cüzdanını bücürler soysun bayramın kutlu olsun.

Kurban Bayramı'nın uIusumuzun diriIiğine, mazIumIarın kurtuIuşuna, insanIığın huzur, barış ve hidayetine vesiIe oImasını diIeriz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Balotelli Fatih Terim Mehmet Topal Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayram mesajı! Kurban Bayramı mesajı! En güzel, anlamlı Kurban Bayramı mesajları! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 07:19:13. #1.16#

title