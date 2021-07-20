Bayram mesajı! Kurban Bayramı mesajı! En güzel, anlamlı Kurban Bayramı mesajları!

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır.Kurban Bayramı mesajı 2021! Facebook, Whatsapp bayram mesajları! Bayram mesajı! Kurban Bayramı mesajı! En güzel, anlamlı Kurban Bayramı mesajları! Sevdiklerinize ileteceğiniz en güzel, kısa, anlamlı bayram mesajları!

Bu yıl 20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı'nın ilk günü. Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir. Bayram mesajı! Kurban Bayramı mesajı! En güzel, anlamlı Kurban Bayramı mesajları!

ANLAMLI, KISA KURBAN BAYRAMI MESAJLAR

- Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

- Heyecan ve özlemle beklenen Kurban Bayramı geldi, hoşgeldi. Mübarek Kurban bayramı ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

- Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

Kalbinize sevgi olsun, yüzünüzden gülümseme eksik olmasın. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tadlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Karnın şekerle dolsun yanakların öpülmekten solsun cüzdanını bücürler soysun bayramın kutlu olsun.

Kurban Bayramı'nın uIusumuzun diriIiğine, mazIumIarın kurtuIuşuna, insanIığın huzur, barış ve hidayetine vesiIe oImasını diIeriz.