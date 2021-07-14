Bayram ikramiyesi maaşla birlikte mi verilecek? Emekli maaş ve ikramiyeleri yattı mı? 2021 Temmuz SSK Bağ-Kur emekli maaş ve bayram ikramiyesi!

Emekli maaşlarının yatacağı tarihinin belli olmasının ardından Bayram ikramiyesi maaşla birlikte mi verilecek? Emekli maaş ve ikramiyeleri yattı mı? sorularının yanıtları merak edildi. 20 Temmuz tarihinde Kurban Bayramı'nın 1.günü idrak edilecek. Resmi kuurum ve kuruluşların çalışmaması sebebiyle maaşların ne zaman yatacağı araştırılıyor. Emekliler bayram öncesinde maaşlarının yanı sıra 1.100 TL emekli ikramiyesi alacaklar. Peki emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce verilecek mi 2021?

Bayram ikramiyesi maaşla birlikte mi verilecek? Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?sorularının yanıtı merak ediliyor. 13 milyon emeklinin heyecanla beklediği 2021 Temmuz zammı belli oldu. Bayram ikramiyelerinin de ödeneceği tarihin açıklanması ile birlikte gözler zamlı maaş ve ikramiyelerin verileceği tarihe çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ödeme takvimi duyuruldu. Peki, emekli maaş ve ikramiyeleri yattı mı? 2021 Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ve bayram ikramiyesi hangi günler yatacak? İşte cevaplar...

EMEKLİ MAAŞ VE İKRAMİYLERİ YATTI MI?

SSK emekli ikramiyeleri ve maaşları 13 ve 14 Temmuz tarihinde yatacak.SSK emekli aylığı alanları maaş ödeme günlerine dair, "17, 18, 19, 20, 21 Temmuz tarihinde maaş alanlar 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz tarihinde maaş alanlar ise 14 Temmuz'da maaşlarını alacaklar." açıklaması yapıldı.

İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin ikramiye ödeme takvimi:

SSK emeklileri ikramiye tarihi: 13-14 Temmuz

Bağ-Kur emeklileri ikramiye tarihi: 15 Temmuz

Emekli Sandığı emeklileri ikramiye tarihi: 16 Temmuz

BAYRAM İKRAMİYESİ MAAŞLA BİRLİKTE Mİ VERİLECEK?

Maaşlar ve emekli ikramiyeleri belli tarihler işaret edildi. Bu nedenle aynı zamanda verilmeyebilir.