Bayram günü sağlık çalışanını darbeden şüpheli tutuklandı
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Bayram günü sağlık çalışanını darbeden şüpheli tutuklandı

KONYA'da, bayramın ikinci günü gittiği hastanede, yakınının damar yolunu açmak isteyen acil tıp teknisyeni Abdullah Batı'ya (36) yumruk atıp, burnunu kıran ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Tuncay A. (28), Konya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı.

Bayram günü sağlık çalışanını darbeden şüpheli tutuklandı
28.05.2020 20:08 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:11

KONYA'da, bayramın ikinci günü gittiği hastanede, yakınının damar yolunu açmak isteyen acil tıp teknisyeni Abdullah Batı'ya (36) yumruk atıp, burnunu kıran ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Tuncay A. (28), Konya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı.

Olay, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan pazartesi saat 13.00 sıralarında, merkez Meram ilçesindeki Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Rahatsızlanan yakınını hastaneye getiren Tuncay A., kan almak için damar yolu açmaya çalışan sağlık personeli ile tartışmaya başladı. Sağlık çalışanlarına hakaretler eden Tuncay A., damar yolu açmak için hastanın yanına gelen acil tıp teknisyeni Abdullah Batı'nın sakin olması yönündeki uyarılarına sinirlendi. Yerinden kalkan Tuncay A., Batı'ya yumruk atarak, burnunu kırdı. Hastane personelinin araya girmesi üzerine etkisiz hale getirilen Tuncay A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayda tekme atılan temizlik personeli Ramazan Ç. (31) ve hakaret edilen hemşire Ayşe İrem B. (21) de Tuncay A. hakkında şikayette bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından adliyeye sevk edilen Tuncay A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

SAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI

Acil tıp teknisyeni Abdullah Batı'ya (36) yumruk atıp, burnunu kıran Tuncay A. (28), adli kontrol şartıyla serbest bırakılması sonrasında Konya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Tekrar gözaltına alınan Tuncay A., görevi yaptırmamak için direnme ve kemik kırığı olacak şekilde kasten yaralama, suçlarından çıkarıldığı Konya 1'inci Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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