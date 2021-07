Bayram gecesinde kılınacak namaz ve tarifi! Kurban Bayramı gecesi yapılacak ibadetler neler? Namazı kaç rekattır? Ne zaman kılınır?

Kurban Bayramı'mız mübarek olsun! Kurban Bayramı gününden önce bugün akşam namazı ile birlikte Kurban Bayramı gecesini idrak edeceğiz. Alimler, bayram gecesi ibadet etmeyi, Kur'an-ı Kerim okumayı, namaz kılmayı, bol bol dua etmeyi tavsiye etmişlerdir. Peki, bayram gecesinde hangi namazlar kılınır? Kurban bayramı gecesi namazı nedir? Kurban Bayramı gecesinde kılınacak namaz ve tarifi nasıldır?

Kurban Bayramı gecesini ibadetle geçirmek isteyenler bu gece hangi namaz kılınır, kaç rekat kılınır, hangi sureler okunur merak ediyor. Kurban Bayramı gecesi bugün 19 Temmuz Pazartesi akşam namazı ile başlayacak olup 20 Temmuz Salı imsak vaktine kadar devam edecektir. Peki, Bayram gecesinde kılınacak namaz ve tarifi! Kurban Bayramı gecesi yapılacak ibadetler neler? Namazı kaç rekattır? Ne zaman kılınır?

KURBAN BAYRAMI GECESİ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günüdür. Haliyle dinimizde geceler önce geldiği için 19 Temmuz Pazartesiyi 20 Temmuz Salıya bağlayan gece Kurban Bayramı gecesi olacaktır. Yani bayram gecesi 19 Temmuz Pazartesi akşam namazı ile başlayıp 20 Temmuz Salı günü imsak vaktine kadar olan süredir.

2021 Kurban Bayramı gecesi : 19 Temmuz Pazartesiyi 20 Temmuz Salıya bağlayan gecedir.

2021 Kurban Bayramı günü : 20 Temmuz sabah namazından 20 Temmuz akşam namazına kadar olan süredir.

KURBAN BAYRAMI GECESİ NAMAZI VE TARİFİ

(Bu namaz 19 Temmuz Pazartesiyi 20 Temmuz Salıya bağlayan gece kılınır!)

Nebî (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: "Her kim bayram gecesinde iki rekât kılar da, her rekâtta on beş Fâtiha okursa (peşine istediği sûreyi okuyup), bitirdiği zaman on beş Âyete'l-Kürsî, on beş Felak ve on beş de Nâs Sûresi'ni okursa (peşine de on beş kere istiğfâr ederse), Allâh-u Te'âlâ o kişinin ismini cennet ashâbı içinde yazar.

Kendisi için gizli günahları da, âşikâr işlediği günahları da bağışlar, okuduğu her âyete mukabil kendisine bir hac, bir umre (sevâbı) yazar ve bu kişi sanki İsmâ'îl (Aleyhisselâm)ın zürriyetinden (Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in akrabâlarından) yetmiş köle âzâd etmiş gibi olur, bunu kıldığı gece ile o cumâ arasında ölürse şehîd olarak ölür."

(Kaynak : Ahmed ibnü Ressâm el-Hanbelî, 'Ikdü'd-düreri ve'l-le'âlî fî fezâili'ş-şühûr ve'l-eyyâm ve'l-leyâlî, 2/686; 'Abdülkadir el-Geylânî, el-Ğunye, 2/79)

BAYRAM GECESİ YAPILACAK VAZİFELER, İBADETLER NELERDİR?

Bayram gecesi ihyası müstehab olan gecelerdendir, dolayısıyla o gece bu namazla, tesbih etmekle, Kur'an-ı Kerim okumakla, zikir ve dua ile ihya edilmelidir. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bayram gecelerini ibadetle ihya edenlerin kalplerinin ölmeyeceğini ve iman nurlarının sönmeyeceğini vaad etmiştir.

Bayram gecelerini, Allah-u Te'ala'yı zikretmek, namaz kılmak ve diğer ibadetlerle ihya etmek müstehaptır.

(Kaynak : Necmüddin el-Ğayti, Kitabu Leyleti'n-nusfi min Şa'ban - Reisü'l-küttab Mustafa Efendi - Ebu'l-Ferac ibnül-Cevzi, Kitabü'n Nur)