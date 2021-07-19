Bayram arefesi tatil mi? 19 Temmuz Pazartesi arefe günü tatil mi?
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Bayram arefesi tatil mi? 19 Temmuz Pazartesi arefe günü tatil mi?

Bayram arefesi tatil mi? 19 Temmuz Pazartesi arefe günü tatil mi?
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Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala vatandaşları bayram heyecanı sararken arefe gününün tatil olup olmadığı merak edildi. Peki, 19 Temmuz Pazartesi arefe günü tatil mi? Bayram arefesi tatil mi? İşte, detaylar…

Bayramın müjdecisi arefe günü geldi ve vatandaşlar arasında bayram sevinci yayılmaya başladı. Vatandaşlar arefe günü ile ilgili olarak bayram arefesi tatil mi ve 19 Temmuz Pazartesi arefe günü tatil mi gibi konular araştırıldı.

BAYRAM AREFESİ TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda pazartesi (19 Temmuz) günkü yarım günü idari tatil olarak belirlediklerini duyurdu.

Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

AREFE NEDİR

Arife, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.

Arife sözcüğü en geç 1400'lü yıllarda Arapça "arafat" (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Muhtemelen "geleceği haber verme" anlamındaki irafat sözcüğünden gelir. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde kullanımına da rastlanır. Sözcük "Arefe" haliyle Türkçede kadın ismi olarak da kullanılır.

Arife sözcüğünün Türkçede "herhangi bir şeyden önceki gün" anlamında kullanımına ise ilk kez 1945 yılında rastlanır.

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