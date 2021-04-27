Bayram 9 gün oldu mu? Ramazan Bayramı kaç gün? İdari izin kaç gün?
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Bayram 9 gün oldu mu? Ramazan Bayramı kaç gün? İdari izin kaç gün?

Bayram 9 gün oldu mu? Ramazan Bayramı kaç gün? İdari izin kaç gün?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Ramazan bayramı yaklaşırken çalışanlar bayram tatili hakkında detaylı araştırmalar yapay başladı. En çok da Ramazan Bayramı kaç gün? İdari izin kaç gün ve Bayram 9 gün mü gibi araştırmalar yapıldı.

Bayram tatili için plan yapanlar Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil olacağı ve bayram tatilinin kaç gün olacağı konusunda araştırmalar yapıyor. Peki, Bayram 9 gün mü? Ramazan Bayramı kaç gün? İdari izin kaç gün?

BAYRAM 9 GÜN MÜ?

Kamuda çalışanlar Ramazan Bayramı öncesindeki 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak. Bu kararla birlikte memurlar 9 günlük izne tabi olacak.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

İDARİ İZİN KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanlığına bağlı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge ile tüm kamu çalışanlarının, Ramazan Bayramı öncesinde idari izinli olacağı bildirildi. Bu kapsamda 13 Mayıs Perşembe günü başlayıp 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek Ramazan bayramı tatili için kamuda çalışacaklar, bayram öncesindeki 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.

• 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle hizmetler (sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç) asgari personelle yürütülecek.

• Yine hizmetlerin asgari personel bulundurularak yürütülmesi kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanlığınca uygun görülmüştür.

Son Dakika: Kamuda çalışanlar için idari izin kararı! Bayram tatili 9 güne çıktı
Son Dakika: Kamuda çalışanlar için idari izin kararı! Bayram tatili 9 güne çıktı
Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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