Bayraktar, TB3 Siha'ları ilk kez paylaştı
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Bayraktar, TB3 Siha'ları ilk kez paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, çevrimiçi olarak gerçekleştiriilen Havacılık ve Uzay Zirvesi'ne katıldı.

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, çevrimiçi olarak gerçekleştiriilen Havacılık ve Uzay Zirvesi'ne katıldı.

Bayraktar burada TCG Anadolu gemisine iniş yapabilecek olan Bayraktar TB3 SİHA'ların görüntüsünü ilk kez paylaştı. 3D çizimde SİHA'nın kalkışını sağlayacak özel makara sistemi görüldü. Ayrıca kanatların kırılım noktaları da dikkat çekti.

Bayraktar, TB3 SİHA'ların sahip olacağı özelliklerini geçen ay paylaşmıştı. Sınıfında benzeri olmayan bir uçak geliştirdiklerini ifade eden Bayraktar, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip-kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak geliştiriyoruz. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor, 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor" şeklinde konuşmuştu.

Bayraktar, TB3 Siha'ları ilk kez paylaştı
Bayraktar, TB3 Siha'ları ilk kez paylaştı
Bayraktar, TB3 Siha'ları ilk kez paylaştı
Bayraktar, TB3 Siha'ları ilk kez paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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