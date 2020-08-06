Bayraklı'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
İzmir'in Bayraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
06.08.2020 18:36 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:53
İzmir'in Bayraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Bayraklı Atatürk Ormanı'nda çıkan yangının ardından bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra 4 arazözün sevk edildiği yangın söndürüldü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan 4 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde bölgeye yakın alanda çıkan yangın da kontrol altına alınmıştı.
Kaynak: AA