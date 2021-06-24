Bayrak şiiri - Arif Nihat Asya Bayrak şiiri
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Bayrak şiiri - Arif Nihat Asya Bayrak şiiri

Bayrak şiiri - Arif Nihat Asya Bayrak şiiri
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Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiiri, ülkemizde en çok bilinen eserlerden biridir. "Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder… Gölgende bana da, bana da yer ver." sözleriyle sıklıkla aratılan eser, Arif Nihat Asya'ya aittir. Bayrak şairi olarak da anılan Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiiri haberimizde!

Bayrak şiiri dizeleriyle adından bahsettiren Arif Nihat Asya, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önemli temsilcilerinden biridir. Bayrak şiirinin yanı sıra Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Fetih Davulları, Selimler, Kubbeler, Süleymaniye gibi şiirleriyle de tanınan Arif Nihat Asya, edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir. İşte, Arif Nihat Asya Bayrak şiiri...

BAYRAK ŞİİRİ - ARİF NİHAT ASYA

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,

Işık ışık, dalga dalga bayrağım!

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

*

Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım.

Seni selâmlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.

*

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder…

Gölgende bana da, bana da yer ver.

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar:

Yurda ay yıldızının ışığı yeter.

*

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık;

Dağlardan çöllere düştüğümüz gün

Gölgene sığındık.

*

Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı

Yüksek yerlerde açan çiçeğim.

Senin altında doğdum.

Senin altında öleceğim.

*

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:

Yer yüzünde yer beğen!

Nereye dikilmek istersen,

Söyle, seni oraya dikeyim!

Arif Nihat Asya

Kaynak: Antoloji.com - Bayrak şiiri

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