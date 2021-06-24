Bayrak şiiri - Arif Nihat Asya Bayrak şiiri

Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiiri, ülkemizde en çok bilinen eserlerden biridir. "Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder… Gölgende bana da, bana da yer ver." sözleriyle sıklıkla aratılan eser, Arif Nihat Asya'ya aittir. Bayrak şairi olarak da anılan Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiiri haberimizde!