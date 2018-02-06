Bayrağı Öpüp Karşısında Selam Durdu

Sivas'ın Zara ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan 80 yaşındaki Yüksel Meral'in, bir dükkanın önünde asılı Türk bayrağını öpmesi ve ardından bayrağın karşısında bir süre selam durması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera kayıtlarında, Kızılırmak Mahallesi'nde Muhammed Kaya'ya ait iş yerinin önüne gelen Meral'in, dükkanın önünde asılı Türk bayrağını öpmesi görülüyor. Bir süre bayrağın önünde asker selamı veren Meral, daha sonra oradan uzaklaşıyor.

İş yeri sahibi Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediği sırada görüntüleri gördüğünde çok duygulandığını söyledi.

Kendisine bakacak kimsesi olmadığı için ilçedeki bir otel odasında yaşayan Yüksel Meral'in bayrak sevgisini takdirle karşıladığını aktaran Kaya, "İş yerimizin yoğun olduğu saatlerde Yüksel ağabeyin gelerek Türk bayrağını öpmesi ve asker selamı vermesi gözümüzden kaçmış bir durumdu. Tesadüfen güvenlik kamerası görüntülerini gözden geçirirken bu durumu fark ettim. Çok hoşuma gitti, örnek bir olay olduğunu düşündüğümden bu görüntüleri kamuoyuyla paylaşmak istedim." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan " Zeytin Dalı Harekatı"na manevi destek vermek amacıyla iş yerine Türk bayrağı astığını anlatan Kaya, "İş yerime astığım bayrağın öpülüp, baş tacı yapılması bizim gözümüzde çok anlamlıdır." diye konuştu.

Muhammed Kaya, ilçede sevilip sayılan Yüksel Meral'ın bu duyarlı davranışının örnek olmasını istedi.