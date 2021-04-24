Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'dan, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin "kirli bir karar" olduğunu bildirdi.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin "kirli bir karar" olduğunu bildirdi.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte Kızılderililere soykırımın, haksız savaşlarda milyonların katliamının, bugün ise etnik ayrımcılık ve şiddetle, insanları nefessiz bırakarak öldürmenin yaşayan en acı tablosudur ABD. Kararı siyasidir, kirlidir. Ahlaki, hukuksal, tarihi ve evrensel hiç bir dayanağı yoktur. 1915 olayları arkadan vurulan bir milletin, emperyal sömürgeciler tarafından azdırılarak düşman orduları ile iş birliği içinde komşularını katleden bir güruha karşı topraklarını ve halkını korumak için uygulamak zorunda kaldığı bir karardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu