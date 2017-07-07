Başbakan Yıldırım'dan Terör Saldırısına Uğrayan Kaymakama Geçmiş Olsun Telefonu
Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütü PKK mensuplarınca saldırıya uğrayan Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başbakan Binali Yıldırım, Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK'nın bombalı saldırı düzenlediği Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey ile görüştü.
SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, makam aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak ettirilen Kaymakam Kocabey'in sağlık durumu hakkında bilgi alarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.