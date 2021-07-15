Baykal Gölü nerede? Baykal Gölü hangi ülkede bulunuyor? Baykal Gölü haritadaki yeri neresidir?

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BAYKAL GÖLÜ NEREDE?

Baykal Gölü, Rusya'da bulunmaktadır. Baykal Gölü, Sibirya'nın güneyinde, İrkutsk Oblastı ve Buryatya arasında yer alır. Baykal Gölü, 'Sibirya'nın Mavi Gözü' olarak anılmaktadır.

Baykal Gölü haritadaki yeri şu şekilde:

BAYKAL GÖLÜ HAKKINDA BİLGİLER

Baykal Gölü (Türkçe: Bay köl), dünyanın en derin gölü olarak anılmaktadır. Sibirya'nın güneyinde, İrkutsk Oblastı ve Buryatya arasında yer alır. İrkutsk şehrinin yakınında bulunan göl, "Sibirya'nın Mavi Gözü" diye adlandırılır. Yüzölçümü yaklaşık 31.722 km²'dir (adalar hariç). Uzunluğu 636 km, en geniş yeri 79,5 km'dir (Onguren ve Ust-Barguzin köyleri arasında). Gölün tabanı deniz seviyesinin yaklaşık 1285 m altındadır. Gölün dibindeki tortul kayaçların yaklaşık 7 km kalınlığında olduğu tahmin edilmektedir. Bu da gölün yeryüzündeki en derin yarıklardan biri olduğunu göstermektedir.

Baykal Gölü ortalama derinlik : 758 metre

Baykal Gölü en derin noktası : 1637 metre

Baykal Gölü yüzölçümü : 31494 kilometrekare

Baykal Gölü etki alanı : 560 bin kilometrekare

Baykal Gölü hangi ülkede : Rusya

Baykal Gölü kıyı uzunluğu : 2100 km

BAYKAL GÖLÜ KÖKENİ NEDİR?

Eski Türklerin yaşam alanlarından biri de Baykal gölü çevresi idi. Bazı Türk topluluklarının geçiş alanında da göl çevresi yer almıştır. Saha Türkçesinde baygal, baaygal, bayagal sözleri deniz, bolluk, su bolluğu, büyük deniz, okyanus anlamlarında kullanılmıştır.