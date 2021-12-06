Bayındır'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
İzmir'in Bayındır ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.
İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.
Karaveliler Mahallesinde, Murat Varna'ya ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.
AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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