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Bayındır'da deve güreşi etkinliği düzenlendi

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Bayındır'da deve güreşi etkinliği düzenlendi

İzmir'in Bayındır ilçesinde deve güreşi etkinliği düzenlendi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde deve güreşi etkinliği düzenlendi.

Bayındır Belediyesi ve Bayındır Deveciler Derneği işbirliği gerçekleşen 1. Elifli Mahallesi Deve Güreşlerinde Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen 120 deve arenaya çıktı.

Etkinlikle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Belediye Başkanı Uğur Demirezen, güreşlerin tüm gelirinin Bayındırlı SMA hastası Defne Işıkdere'nin tedavi masrafları için kullanılacağını aktardı.

Güzel havanın etkisiyle çok sayıda vatandaşın seyrettiği güreşlerde develer ayak, orta, başaltı ve baş kategorilerinde mücadele etti.

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AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri

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