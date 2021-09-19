Bayındır'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Bayındır Emniyet Müdürü Levent Akkaya ve Bayındır İlçe Jandarma Komutanı Yunus Emre Sonsöz ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı Kıbrıs Gazisi Seyfe Yiğit gerçekleştirdi.

İlçe merkezindeki program sonrasında Bayındır Belediyesi tarafından gaziler onuruna kahvaltı verildi.