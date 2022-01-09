Bayılan çocuğa ilk müdahaleyi jandarma komutanı yaptı, o anlar kamerada

ZONGULDAK'ta, O.A. baygınlık geçiren 3 yaşındaki çocuğun kucağına alarak panikle jandarma karakoluna gitti. Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Adem Yılmaz'ın bekleme koltuğuna yatırılan çocuğun kilitlenen çenesini açarak dilinin boğazına kaçmaması için ilk müdahaleyi yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Çaycuma ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde yaşandı. O.A. isimli baba, evde rahatsızlanarak baygınlık geçiren 3 yaşındaki çocuğunu kucağına alarak panikle yakındaki 112 Acil Servis İstasyonu'na götürdü. Sağlık ekiplerinin başka bir vakada olması nedeniyle acil ambulans istendi. O.A. bu sırada yakındaki Bakacakkadı Jandarma Karakolu'na giderek jandarmadan yardım istedi. O sırada Açıköğretim Fakültesi sınavına gitmek için sivil kıyafetle karakolda bulunan karakol komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Adem Yılmaz, çocuğu alarak koridordaki bekleme koltuğuna yatırdı. Yılmaz, çocuğun kilitlenen çenesini açıp dilinin boğazına kaçmasını önleyerek nefes almasını sağladı. Müdahalesiyle küçük çocuğun hayatını kurtaran Yılmaz, haber verilen ambulans gelene kadar çocuğun başından ayrılmadı. O anlar ise karakolun güvenlik kamerasına yansıdı.