Bayi Toplantısı filmi konusu nedir? Bayi Toplantısı oyuncuları kimlerdir? Bayi Toplantısı filmi nerede çekildi? Bayi Toplantısı konusu ve özeti!
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Bayi Toplantısı filmi konusu nedir? Bayi Toplantısı oyuncuları kimlerdir? Bayi Toplantısı filmi nerede çekildi? Bayi Toplantısı konusu ve özeti!

24.02.2021 18:16 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:20
Bayi Toplantısı filmi konusu nedir? Bayi Toplantısı oyuncuları kimlerdir? Bayi Toplantısı filmi nerede çekildi? Bayi Toplantısı konusu ve özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bayi Toplantısı filmi televizyon ekranlarında da aynı ilgiyi görmeye devam ediyor. Sizler için, Bayi Toplantısı filmi konusu nedir? Bayi Toplantısı oyuncuları kimlerdir? Bayi Toplantısı filmi nerede çekildi? sorularını mercek altına aldık!

Bayi Toplantısı, Bedran Güzel'in yönettiği, İbrahim Büyükak'ın kaleme aldığı Türk komedi filmidir. Filmin başrollerinde İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol yer almaktadır. Film 21 Şubat 2020'de vizyona girmiştir. Vizyona girmesiyle sinemada büyük ilgi gören Bayi Toplantısı filmi, aynı ilgiyi televizyon ekranlarında da görmüştür. Sizler için, Bayi Toplantısı filmi konusu nedir? Bayi Toplantısı oyuncuları kimlerdir? Bayi Toplantısı filmi nerede çekildi? sorularını mercek altına aldık! İşte, Bayi Toplantısı konusu ve özeti!

BAYİ TOPLANTISI KONUSU NEDİR?

Bayi Toplantısı, Anadolu'dan İstanbul'a gelen Namık, Sadık ve Adem isimli üç beyaz eşyacının, üç günde karmakarışık hale gelen hayatlarının ele alınıyor. Hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşayan bu üç kişinin yolları bir bayi toplantısında kesişir ve sıkıntılı fakat sıradan bir hayat yaşarken beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir soygun planının içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ OYUNCULARI!

İbrahim Büyükak

Onur Buldu

Doğu Demirkol

Büşra Pekin

Safa Sarı

Bayi Toplantısı filmi konusu nedir? Bayi Toplantısı oyuncuları kimlerdir? Bayi Toplantısı filmi nerede çekildi? Bayi Toplantısı konusu ve özeti!
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