"Bayi toplantısı" filmi İzmir seyircisini kahkaya boğacak

17.02.2020 15:33 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:43

Senaryosunu İbrahim Büyükak'ın yazdığı, yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini BedranGüzel'in üstlendiği sezonun en iddialı komedi filmi 'Bayi Toplantısı', 22 Şubat Cumartesi günü Dev Ajans Organizasyon'u ile iki ayrı noktada İzmir seyircisiyle buluşucak.

Üç beyaz eşya satıcısının mecburen gittikleri bayi toplantısında yaşadıkları birbirinden eğlenceli maceralarını konu alan filmde İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol, Onur Buldu veBüşra Pekin'e; Safa Sarı, Çağla Demir, Müfit Kayacan, Deniz Hamzaoğlu ve Hakan Salınmış gibi isimler eşlik ediyor.

Filmde görkemli bir bayi toplantısı organizasyonu için yaşadıkları şehirden İstanbul'a gelen Erzurumlu Namık, Antepli Sadık ve Konyalı Adem, tesadüfi tanışmalarının ardından kendilerini önce renkli bir eğlencenin ardından da istemedikleri bir maceranın içinde buluyorlar. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir soygun planının içinde bulan üç beyaz eşya bayiinin üç günde hayatı ne kadar karışabilir? Küçük esnafların büyük hikayesi hepimizi çok eğlendirecek…

BKM Ege Bölge Temsilcisi Erhan Gölbey, "Sezonun en iddialı komedi filmi "Bayi Toplantısı" Filmi gala gösterimi ve oyuncularıyla buluşmaya tüm İzmirlileri davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler