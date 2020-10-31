Baydilli Karaköprü Kadın Kolları Kongresine katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Baydilli Karaköprü Kadın Kolları Kongresine katıldı

31.10.2020 17:27 | Son Güncelleme: 31.10.2020 17:32
Baydilli Karaköprü Kadın Kolları Kongresine katıldı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli AK Parti Karaköprü Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli AK Parti Karaköprü Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Pandemi tedbirlerine özen gösterilerek yapılan kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile divan heyetinin seçilmesiyle başladı. Kongrede konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, İlçe Kadın Kolları Başkanlığına tekrar seçilerek güven tazeleyen Seher Kılıç'ı ve yönetimini tebrik etti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de kadınların hayatın her alanında önemli bir yükün altında olduğunu kaydederek, "Davamızda da hanımlar yine önlerde ilerliyor, mücadele ediyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Baydilli Karaköprü Kadın Kolları Kongresine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

AK Parti Biga Kadın Kolları Başkanı Nesrin Sirkeci oldu
AK Parti Biga Kadın Kolları Başkanı Nesrin Sirkeci oldu
AK Parti Selendi Kadın Kolları Başkanlığına Ayşe Tokkaş atandı
AK Parti Selendi Kadın Kolları Başkanlığına Ayşe Tokkaş atandı
AK Parti Fatsa 6. Olağan Kadın Kolları Kongresi yapıldı
AK Parti Fatsa 6. Olağan Kadın Kolları Kongresi yapıldı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Enver Sevim Emre Halil Sezai Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Tamer Tuna Eddie Newton Josef De Souza Emre Belözoğlu
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Baydilli Karaköprü Kadın Kolları Kongresine katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 17:37:41. #1.14#
title