Baydilli kadınlarla bir araya gelerek çiçek dağıttı
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Baydilli kadınlarla bir araya gelerek çiçek dağıttı

08.03.2021 11:58 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:01
Baydilli kadınlarla bir araya gelerek çiçek dağıttı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' vesilesiyle Karaköprü Belediyesi'nde çalışan kadın çalışanlarla bir araya gelerek kadınlar gününü kutladı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' vesilesiyle Karaköprü Belediyesi'nde çalışan kadın çalışanlarla bir araya gelerek kadınlar gününü kutladı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kurumda çalışan kadın personeli unutmayarak bir araya geldi. Günün anlam ve önemi nedeniyle kadın çalışanlara karanfil ve çiçek hediye eden Başkan Baydilli, onların kadınlar gününü kutladı.

Kadınların hayatın her alanında yer alması gerektiğine belirten Baydilli, "Kadınlar okumalı ve bir yerlere gelmeli ki hem daha iyi çocuklar yetiştirsinler hem de toplumsal yaşamda bir statü sahibi olsunlar. Kadın personellerimiz gerçekten çalışkanlıklarıyla, özverileriyle bizim için çok değerlidir. Biz de sizinle bugün bir araya gelip hasbihal etmek ve kadınlar gününüzü kutlamak istedik" dedi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli günün anısına kadın personele karanfil ve çiçek hediye ederken, kadın çalışanlarla hatıra fotoğrafı çekildi. - ŞANLIURFA

Baydilli kadınlarla bir araya gelerek çiçek dağıttı
Baydilli kadınlarla bir araya gelerek çiçek dağıttı
Baydilli kadınlarla bir araya gelerek çiçek dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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