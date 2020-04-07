Bayburtlu esnaftan ihtiyaçlı aileler için yardım paketi
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Orhan Karaaslan, Koronavirüs, Güncel

Bayburtlu esnaftan ihtiyaçlı aileler için yardım paketi

Bayburtlu esnaf Orhan Karaaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelerin alması için yardım paketleri hazırlayarak iş yerinin önüne bırakıyor.

07.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:17
Bayburtlu esnaftan ihtiyaçlı aileler için yardım paketi

Bayburtlu esnaf Orhan Karaaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelerin alması için yardım paketleri hazırlayarak iş yerinin önüne bırakıyor.

Merkeze bağlı Şeyhhayran Mahallesi Albay Sıtkı Özer Caddesi üzerindeki iş yerinde sebze ve meyve satan 34 yaşındaki Karaaslan, Kovid-19 nedeniyle dayanışmanın daha da önem kazandığı bugünlerde ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye kadar verdi.

İhtiyacı olanlar için hazırladığı yardım paketlerini iş yerinin önüne koyan Karaaslan, "Tüm esnafımıza buradan sesleniyorum. Koronavirüs nedeniyle iş yerini açamayan, işlerini kaybeden dostlarımıza böyle bir kampanya başlattık. Bütün esnafımızdan bu desteği bekliyoruz." dedi.

Bayburtlu esnaftan ihtiyaçlı aileler için yardım paketi

Kaynak: AA

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Bayburtlu esnaftan ihtiyaçlı aileler için yardım paketi
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