Bayburt Valisi Pehlivan'dan Pekmezci'ye veda ziyareti

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan kararname ile Şırnak Valiliği görevine atanan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye veda ziyaretinde bulundu.

Pehlivan, makamında ziyaret ettiği Pekmezci'ye misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Görev süresi boyunca Bayburt'ta güzel dostluklar kurduğunu, bu bağların bundan sonra da devam edeceğini belirten Pehlivan, Bayburt'ta güzel anılar biriktirdiğini vurguladı.

Pekmezci, Vali Pehlivan'ın hizmet süresi boyunca şehre önemli katkılarda bulunduğunu dile getirerek, "Sayın Valimiz, Bayburt'un gelişmesi ve tanıtımı adına başarılı çalışmalara imza attı. Valimize, bugüne kadar yaptığı çalışmaların yanı sıra nazik ziyaretleri için de teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA