Bayburt Üniversitesi öğrencilerinden mevlit programı
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Bayburt Üniversitesi öğrencilerinden mevlit programı

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Mehmetçikler için mevlid-i şerif okutuldu.

07.03.2020 07:44 | Son Güncelleme: 07.03.2020 07:44
Bayburt Üniversitesi öğrencilerinden mevlit programı

İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından 'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Mehmetçikler için mevlid-i şerif okutuldu.


Baberti Külliyesi Camii'nde, cuma namazı öncesinde düzenlenen mevlit programına, Bayburt Üniversitesi personelleri ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı. Mevlit programı öncesinde cemaate gül suyu ile lokum ikram edildi.


Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlit programı, İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Musikisi Topluluğu tarafından okunan ilahi ve kasidelerle devam etti. İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Mehmetçikler için daha öncesinde okunan hatimlerin duasının da alındığı mevlit programı, Bahar Kalkanı Harekatı'na ve Mehmetçiğe destek için edilen duaların ardından sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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