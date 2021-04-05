Bayburt Üniversitesi'nden bildiri tepkisi
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Bayburt Üniversitesi'nden bildiri tepkisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bayburt Üniversitesi'nden bildiri tepkisi

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü'nce bir açıklama yapılarak, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere tepki gösterildi.

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü'nce bir açıklama yapılarak, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere tepki gösterildi.

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Toplumun demokratik değerlerini hiçe sayarak, demokrasi kültürünün birikimlerini imha etme hevesinde olan bazı mahfillerin, geçmişteki kötü ve çirkin olayları hatırlatan bir yöntem ve üslupla bildiri yayınlamasını kınıyor; kendisini millet idaresinin üstünde gören vesayet odaklarının ve antidemokratik her türlü girişimin karşısında; 15 Temmuz'da olduğu gibi devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz." denildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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