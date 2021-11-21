Bayburt Tanıtım Günlerine "kavut çorbalı" davet

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Türkiye Bayburtlular Federasyonu, Maltepe'de 25-28 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 2. Bayburt Tanıtım Günlerinin tanıtımında vatandaşlara kavut çorbası ve kete ikram etti.

Şirinevler Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde gerçekleşen tanıtım etkinliğinde, vatandaşlara Bayburt'un yöresel lezzeti kavut çorbası ve kete ikram edildi. Aşçıların dağıttığı çorbayı alabilmek için sıraya giren vatandaşlar, hem yöresel lezzetlerin tadına baktı, hem de ustalardan tarif aldı. İkram edilen çorbada 100 kilo et kullanıldığı bildirildi.

Etkinlikte, Bayburt'un yöresel halk oyunları ekibi de davul-zurna eşliğinde sahne aldı. Halk oyunları ekibinin gösterisini cep telefonlarına kaydeden bazı vatandaşlar müzikle ritim tutarken, bazıları da ekibe katılarak halay çekti.

Federasyon başkanı Hasan Saka, Bayburt Tanıtım Günlerinin açılışını 25 Kasım Perşembe günü saat 15.30'da yapacaklarını söyledi.

Başta Bayburtlular olmak üzere tüm vatandaşları tanıtım günlerine davet eden Saka, "Bayburt'u büyük illerin tanıtıldığı alanlara taşıyoruz." dedi.

Tanıtım günleri dolayısıyla kültürlerini, sevgilerini ve yöresel lezzetlerini paylaşacaklarını, vatandaşlarla gönül bağı kuracaklarını dile getiren Saka, programın hemşehrilerin kaynaşmasına da katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.