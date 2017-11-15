Bayburt'taki Fetö/pdy Davasında Karar

Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan tutuklu sanık Murat Gül, 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Murat Gül ile avukatı, sanığın tutuklu bulunduğu Sincan 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Tutuklu sanık Gül'ün avukatı, müvekkilinin 2010-2014 yılları arasında o dönem cemaat olarak bilinen örgüt evlerinde kaldığını ve yine bu yıllar arasında Bank Asya'ya para yatırdığını ancak bunların suç olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.



İddianamede ve bazı tanık ifadelerinde Murat Gül'ün polis okulu öğrencileriyle ilgilendiği yönünde ifadeler olduğunu anımsatan tutuklu sanık Gül'ün avukatı, "Ben ilahiyat fakültesinde okudum. Ben biliyorum ki bir üstteki kişi altındaki kişilerle ilgilenir" ifadelerini kullanarak müvekkilinin beraatini talep etti.



Karar öncesi son sözleri sorulan tutuklu sanık Murat Gül'de Bank Asya'ya para yatırdığını ancak bunu bir talimatla yapmadığını, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep ettiğini söyledi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Murat Gül hakkında her ne kadar "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan dava açılmışsa da yargılama safahatında mahkemenin bu yönde bir kanaatinin oluşmadığı ancak sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.