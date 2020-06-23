Bayburt'ta son bakırcılar zamana direniyor
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Bayburt'ta son bakırcılar zamana direniyor

Bayburt'ta son bakırcılar zamana direniyor Birçok meslek gibi son demlerini yaşayan bakırcılıkta Bayburt'ta geride kalan birkaç ustasıyla zamana direniyor.

23.06.2020 09:39 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:44

Bayburt'ta son bakırcılar zamana direniyor

BAYBURT - Birçok meslek gibi son demlerini yaşayan bakırcılıkta Bayburt'ta geride kalan birkaç ustasıyla zamana direniyor.

Bayburt'ta bakırcılık mesleğinin son temsilcilerinden biri olan Yusuf Öztürk, mesleğin teknolojiye yenik düştüğünü söyledi.

Anadolu el sanatları içinde geçmişi yüzlerce yıl öncesine uzanan bakırcılığın yaşatılması, geçmişe ve kültürel değerlere sahip çıkılması gerektiğini hatırlatan Öztürk, mesleğini severek yaptığını ve zamanla bu mesleğin unutulacağından duyduğu kaygıyı dile getirdi.

20-30 yıl önce gözde bir meslek olan bakırcılığın Bayburt'ta da yaygın bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Öztürk, "Eskiden köylerde seyyar ocaklar kurup, mereklere elektrik çekerek bu işi yapardı büyüklerimiz. Dedemden babama, babamdan bana kalan bir meslek. Ben son kalem olacağım gibi. Artık işin erbabı yetişmiyor." dedi.

Bayburt'ta son bakırcılar zamana direniyor

Kaynak: İHA

Manşet

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