Bayburt'ta sokak hayvanlarına yem bırakıldı
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Bayburt'ta sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Bayburt Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ağır kış koşullarında yiyecek bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlar ve sokak hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

20.01.2020 08:19 | Son Güncelleme: 20.01.2020 08:24
Bayburt'ta sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ağır kış koşullarında yiyecek bulmakta zorluk çeken yabani hayvanlar ve sokak hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.


Yemlerin özellikle sokak hayvanlarının sıklıkla gezdiği yerler ve yabani hayvanların geçiş güzergahı olduğu düşünülen yerlere bırakmasına dikkat ediliyor.


Bu uygulamaya haftalık periyotlarla devam edilirken Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu duyarlılığı sayesinde yabani hayvanlar hem doğada yiyecek bulmakta zorlanmıyor hem de yiyecek ararken yerleşim yerlerine inmelerinin önüne geçilerek bir nebze olsun uzak tutuluyor. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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