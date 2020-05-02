Bayburt'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları görüntülendi
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Bayburt'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları görüntülendi

Bayburt'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları görüntülendi
02.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:41

Bayburt'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları görüntülendi Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan su samurları Bayburt'ta Çoruh Nehrinde görüntülendi.

Bayburt'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları görüntülendi

BAYBURT - Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan su samurları Bayburt'ta Çoruh Nehrinde görüntülendi.

Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan, 431 kilometre uzunluğundaki nehri Çoruh Nehrinde 3 su samuru görüntülendi. Nehirdeki su samurlarını gören vatandaşlar, cep telefonları ile kayda aldı. Gece balık avlayan su samurları, geçtiğimiz yıllarda kent merkezine uzak noktalarda da görülmüştü.

Çoruh Nehri kıyılarında zaman zaman görülen su samurları artık kendilerini pek gizlemiyor. Vatandaşlar su samurunun ismini dahi bilmezken, nesli tükenen bir hayvan olduğunu ve nadir görüldüğünü duyan bazı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Gece avlandıkları ve ender görüldükleri bilinen su samurları geçtiğimiz yıllarda merkeze uzak noktalarda görülüyordu. Çoruh Nehri'nin geçtiği bölgede genelde yalnız gezen ve yöre halkı tarafından 'su iti' denilen bir su samuru daha önce merkezde de görülmesine rağmen ilk kez bu kadar yakından Resul Ertuğrul isimli vatandaş tarafından görüntülendi.

Bayburt'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları görüntülendi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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