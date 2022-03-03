Bayburt'ta Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı - Haberler

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Bayburt'ta Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bayburt'ta Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Bayburt Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

BAYBURT (İHA) - Bayburt Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencilerinin de takip ettiği toplantı öncesi Başkan Pekmezci misafirlerine belediye meclisinin önemi ve işleyişi hakkında bilgi verdi.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından öğrencilerden gelen soruların Başkan Hükmü Pekmezci tarafından cevaplanmasıyla toplantı sona erdi. - BAYBURT

Bayburt'ta Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Bayburt'ta Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Bayburt'ta Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Bayburt'ta Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Bayburt Üniversitesi, Hükmü Pekmezci, Bayburt, Mart, Yerel, Haberler

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