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Bayburt'ta kentsel dönüşüm toplantısı düzenlendi

AA / Fatih Mehmet Özcan - Haberler | Güncel
Bayburt'ta kentsel dönüşüm toplantısı düzenlendi

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Gençosman Mahallesi'nde yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında mülkiyet sahipleriyle bir araya geldi.

BAYBURT (AA) - AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Gençosman Mahallesi'nde yapılması planlanan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında mülkiyet sahipleriyle bir araya geldi.

Bayburt Belediyesinde düzenlenen toplantıda, Milletvekili Battal ve Belediye Başkanı Pekmezci, Ankara'da, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yetkilileriyle yaptıkları görüşmeler hakkında mülk sahiplerine bilgi verdi.

Bayburt'a yeni vizyon kazandırmak ve kentsel dönüşümü hayata geçirmek için uzun süredir çalıştıklarını belirten Battal, "Sizlerin de atacağınız adımlarla inşallah şehrimizde kentsel dönüşümü hayata geçireceğiz." dedi.

Pekmezci ise kentsel dönüşüm için şu ana kadar yoğun bir çaba sarf ettiklerini ve bu konuda mülkiyet sahiplerinin menfaatlerini korumaya çalıştıklarının altını çizdi.

Bayburt'a yeni vizyon kazandırmak ve şehri yeniden imar etmek için uzun süredir kentsel dönüşüm konusunda gayret ettiklerini vurgulayan Pekmezci, "Sizlerin de menfaatlerini göz önünde bulundurarak taleplerimizi ilettiğimiz Sayın Bakanımız, kentsel dönüşümün takipçisi olacağını ve kendi koordinatörlüğünde oluşacak heyetle çalışmaların hızlandırılacağını bildirdi." diye konuştu.

Toplantı, Bayburt Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Teoman Hakan Orhan tarafından kentsel dönüşüm sürecine ilişkin yapılan sunumla sona erdi.

AA / Fatih Mehmet Özcan - Son Dakika Haberleri
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