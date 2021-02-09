Bayburt'ta kardan kapanan yol 4 saate açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bayburt'ta kardan kapanan yol 4 saate açıldı

09.02.2021 13:32 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:37
Bayburt'ta kardan kapanan yol 4 saate açıldı

BAYBURT'ta etkili kar yağışı nedeniyle kapanan Soğanlı Rüzgar Enerji Santrali'ne (RES) giden yol, İl Özel İdare ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

BAYBURT'ta etkili kar yağışı nedeniyle kapanan Soğanlı Rüzgar Enerji Santrali'ne (RES) giden yol, İl Özel İdare ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düştüğü Bayburt'ta, İl Özel İdaresi Konursu şantiyesine bağlı ekipler, köy yollarında kar temizleme ve yol açma çalışmaları sürdürüyor. 2 bin 330 rakımlı zirvede, 1 ay önce faaliyete başlayan Soğanlı Rüzgar Enerji Santrali'ne ulaşımın sağlandığı yol, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Çalışanların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, iş makineleri eşliğinde bölgeye gitti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kapanan yol ulaşıma açıldı. Bayburt Karayolları 106.Şube şefliğine bağlı ekipler ise Trabzon-Araklı-Bayburt karayolu üzerinde bulunan Salmankaş Geçidi'nde kar temizleme çalışması yaparak, tonlarca karı yoldan temizledi.


Bayburt'ta kardan kapanan yol 4 saate açıldı
Bayburt'ta kardan kapanan yol 4 saate açıldı
Bayburt'ta kardan kapanan yol 4 saate açıldı
Bayburt'ta kardan kapanan yol 4 saate açıldı
Bayburt'ta kardan kapanan yol 4 saate açıldı
Bayburt'ta kardan kapanan yol 4 saate açıldı
Bayburt'ta kardan kapanan yol 4 saate açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SÖYLEMEZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fatma Şahin Pervin Buldan Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Feyza Aktan Merve Dizdar Erol Büyükburç İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı Dorukhan Toköz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bayburt'ta kardan kapanan yol 4 saate açıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 13:42:43. #1.14#
title