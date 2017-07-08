Bayburt'ta Göletlere 50 Bin Yavru Balık Bırakıldı

Bayburt Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce 6 gölete 50 bin yavru balık bırakıldı.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut, yaptığı yazılı açıklamada, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen yavru sazanların göletlere salındığını bildirdi.



Karabulut, göletlerin balıklandırılması işleminin Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılı faaliyetleri kapsamında, merkez ve Demirözü ilçesindeki 6 gölette gerçekleştirildiğini belirtti.



Bayburt'taki balıklandırma çalışmalarının gelecek yıllarda da devam edileceğini vurgulayan Karabulut, şunları kaydetti:



"Balıklandırma çalışmaları ile göletlerimizin balık popülasyonları desteklenmesi ve göl ekosisteminin canlı tutulmasını hedefliyoruz. İlimizde 27 değişik ölçekteki göl ve barajın balık bırakılarak ekonomiye kazandırılmasına ilişkin çalışma başlattık. Çalışma sayesinde ilimizdeki gölet ve barajların balıklandırılmasını amaçlıyoruz."



Karabulut, baraj ve göletlerin balıklandırılarak olta balıkçılığına açılmasının, özellikle amatör olta balıkçılığı ve kırsal turizm açısından önem taşıdığını sözlerine ekledi.