Bayburt'ta ekiplerin kar mesaisi
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Bayburt'ta ekiplerin kar mesaisi

16.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:57
Bayburt'ta ekiplerin kar mesaisi

BAYBURT'ta etkili olan kar yağışıyla birlikte kentin çeşitli noktalarında kar küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı.

BAYBURT'ta etkili olan kar yağışıyla birlikte kentin çeşitli noktalarında kar küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı. Kop Dağı Geçidi'nde gece saatlerinde büyük tonajlı araçlar kar nedeniyle mola verdi.

Karadeniz'in yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Bayburt'ta dün akşam saatlerinde etkili olan karla birlikte alarma geçen belediye ekipleri, yollarda buzlanmanın önüne geçmek için tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekiplerinin yanı sıra Özel İdare ve Karayolları ekipleri de bölgede çeşitli noktalarında kar küreme çalışması yaptı.Aralıklarla etkili olan kar, Bayburt-Erzurum arasındaki D-915 karayolunun 2 bin 409 rakımdaki Kop Dağı Geçidi'nde trafikte aksamalara neden oldu. Kop Dağı'nda gece saatlerinde büyük tonajlı araçlar, kar nedeniyle mola vermek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri, yolu açık tutmak için gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Trafik ekipleri, güzergahı kullanacak sürücüleri, düşük hızda seyretmeleri, kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.


Bayburt'ta ekiplerin kar mesaisi
Bayburt'ta ekiplerin kar mesaisi
Bayburt'ta ekiplerin kar mesaisi
Bayburt'ta ekiplerin kar mesaisi
Bayburt'ta ekiplerin kar mesaisi
Bayburt'ta ekiplerin kar mesaisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SÖYLEMEZ

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