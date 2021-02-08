Bayburt'ta dondurucu soğuklarda baraj gölü buz tuttu
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Bayburt'ta dondurucu soğuklarda baraj gölü buz tuttu

08.02.2021 09:43 | Son Güncelleme: 08.02.2021 09:46
Bayburt'ta dondurucu soğuklarda baraj gölü buz tuttu

BAYBURT'ta dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi buz tutan Demirözü Baraj gölünde seyirlik manzara oluştu.

BAYBURT'ta dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi buz tutan Demirözü Baraj gölünde seyirlik manzara oluştu.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derecelerde seyrettiği kentte bazı göletler dondu. Kent merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Demirözü Barajı'nın yüzeyi dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Ayrıca kafes balıkçılığının yapıldığı baraj gölündeki balık kafesleri de buz kütlelerinin arasında kaldı. Baraj gölünde kartpostallık görüntüler oluşunca vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.


Bayburt'ta dondurucu soğuklarda baraj gölü buz tuttu
Bayburt'ta dondurucu soğuklarda baraj gölü buz tuttu
Bayburt'ta dondurucu soğuklarda baraj gölü buz tuttu
Bayburt'ta dondurucu soğuklarda baraj gölü buz tuttu
Bayburt'ta dondurucu soğuklarda baraj gölü buz tuttu
Bayburt'ta dondurucu soğuklarda baraj gölü buz tuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SÖYLEMEZ

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